Els alumnes de primària s’estanquen en matemàtiques i baixen en ciències

L´informe Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) de l´Associació Internacional per a l´Avaluació del Rendiment Educatiu (IEA) ha revelat un estancament en els resultats dels estudiants espanyols en matemàtiques el 2019, que els manté per sota de la mitjana de la UE i de l´OCDE. Aquest informe recull l´anàlisi que aquesta associació realitza cada quatre anys sobre el rendiment dels alumnes de quart de primària en matemàtiques i en ciències. L´última edició es va portar a terme durant la primavera de l´any passat entre 9.500 alumnes de 58 països.

A través d´una nota, el departament que dirigeix Isabel Celaá explica que Espanya va registrar un increment de 23 punts entre el 2011 i el 2015 en matemàtiques, i després d´aquells anys s´ha mantingut en els mateixos nivells. De fet, en aquest últim estudi els alumnes han obtingut una mitjana de 502 punts, tres menys que fa quatre anys.

Aquesta puntuació col·loca Espanya a 11 punts de la mitjana ponderada de la UE, segons explica el Ministeri d´Educació, i a 25 de la mitjana dels països de l´OCDE analitzats en l´informe. Així, Espanya se situa a nivells similars als d´Eslovàquia i Sèrbia, i està per sobre de països com França.

En el comunicat, Educació assenyala que, entre els dominis de contingut que va avaluar la prova de matemàtiques, els millors resultats dels estudiants espanyols es produeixen en el domini de números (506 punts), seguit del domini de dades (499) i, finalment, el domini de mesures i geometria (494). Pel que fa als dominis cognitius, la puntuació més gran es va aconseguir en aplicació (506 punts), seguit de coneixement (499) i raonament (497). Respecte al 2015, el ministeri destaca la baixada de nou punts en mesures i geometria i de 10 punts en dades.

L´informe inclou, a més, l´ampliació de mostra, a petició seva, de cinc comunitats autònomes i de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Castella i Lleó (528 punts) i La Rioja (527) han estat les més destacades i el departament de Celaá remarca que aquesta última i el Principat d´Astúries milloren els seus resultats respecte al 2015, en sumar nou i dos punts, respectivament.

En ciències, el rendiment mitjà dels estudiants d´Espanya (511 punts) és similar al d´Itàlia i Xipre, però se situa a 15 punts de la mitjana de l´OCDE (526) i a tres de la mitjana ponderada per la població de cada país de la UE (514). Respecte al 2015, ha baixat set punts, tot i que en segueix sis per sobre dels nivells del 2011 (505 punts), va explicar Educació.

A més, en el cas d´Espanya, l´informe no revela diferències significatives de rendiment entre alumnat de centres urbans i rurals, o de localitats més poblades o menys poblades.