Casado vol allunyar el PPC del debat partidista per diferenciar-se de Vox

La direcció del PP ha decidit canviar d´estratègia en les autonòmiques catalanes del 14 de febrer. Considera que els resultats que llancin les urnes afectaran la vida política dels dos propers anys, un període en què, tret de sorpreses, no hi haurà ni eleccions autonòmiques ni generals. I la marcaran no només per la fotografia que ofereixi de l´independentisme, sinó també de la dreta, sobretot després de la moció de censura de Vox i el dur discurs que Pablo Casado va fer contra Santiago Abascal, líder del partit radical.

Les enquestes han començat a reflectir la irrupció de la formació ultra al Parlament, on s´aprofitarà de la caiguda de Ciutadans, que no ha digerit en aquest hemicicle el desastre d´Albert Rivera de 2019. A la seu de Gènova porten setmanes posant el focus a Catalunya. Casado va viatjar fins a la comunitat catalana els quatre divendres de novembre, va fer el mateix divendres passat (va ser a Roses) i hi tornarà el proper. I el partit va enviar també fa uns dies a Barcelona la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per donar suport als restauradors i comerciants, enfrontats a la Generalitat per les seves restriccions per frenar la pandèmia, just el contrari que ha fet ella a l´autonomia.

En paral·lel al suport sobre el terreny que els dirigents puguin donar al candidat del PPC, Alejandro Fernández, la direcció està buscant la fórmula per contenir Vox. El principal temor dels populars és que la campanya giri al voltant de l´eix identitari: català o espanyol. «D´una banda, ells van néixer cavalcant sobre el procés i l´independentisme, així que és el seu tema estrella. I en nacionalisme espanyol sempre van més enllà», admet un membre de la cúpula del partit. Casado ha demanat als seus principals col·laboradors no entrar en el debat sobre els indults dels presos de l´1-O i tampoc en el dels xats militars retirats.

En el primer cas, els dirigents del PP destacaran la posició del partit ja coneguda, però no insistiran en l´assumpte. En el segon, un tema temporal, esperen, els populars han tret importància al contingut de les converses dels exmilitars.