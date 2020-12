Un condemnat per atracar un banc guanya les primàries de Podem a Madrid

El militant José Luis Nieto Pereira, condemnat el 1982 per atracar un banc al costat d´independentistes gallecs, ha guanyat les primàries per ser portaveu de Podem a Madrid amb el 63,17 per cent dels vots. La militància va elegir els seus enllaços per al Consell de Cercles i el portaveu a la capital. Per darrere de Nieto van quedar el portaveu adjunt de Podem a l´Assemblea de Madrid Jacinto Tito Morano, amb el 32,07 per cent; Irena Marcos, amb l´1,97; i Emilio García, amb el 0,66 per cent.