Les fures, els gats, les civetes i els gossos són els animals més susceptibles al coronavirus

Un estudi apunta que les fures són els animals més susceptibles a una infecció per coronavirus –a banda dels humans-, seguides, en menor mesura, per gats, civetes i gossos. Així ho revela la investigació del Centre de Regulació Genòmica, que ha estudiat deu espècies diferents. Les troballes, publicades a PLOS Computational Biology, detallen que dels deu animals estudiats els cinc que tenen una susceptibilitat menor o nul·la són els ànecs, les rates, els ratolins, els porcs i els pollastres, on no s'han detectat casos.

"Saber quins animals són susceptibles al covid-19 ens ajuda a prevenir la creació de reserves animals a partir de les quals el coronavirus pot tornar a emergir amb el pas del temps", diu Luis Serrano, professor d'investigació ICREA, director del CRG i autor principal de l'estudi.

Segons Serrano, les troballes "ofereixen una pista" sobre per què la malaltia infecta als visons, que estan estretament relacionats amb la fura. L'investigador apunta que aquesta situació s'accentua per les seves condicions de vida en espais atapeïts i el contacte proper amb treballadors humans.

