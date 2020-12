Joan Carles I paga a Hisenda 678.393 euros per regularitzar la seva situació fiscal

El rei emèrit, Joan Carles I, ha anunciat aquest dimecres a través del seu advocat, Javier Sánchez-Junco Mans, que ha regularitzat diners no declarats a Hisenda i ha pagat per ells 678.393,72 euros, incloent-hi interessos i recàrregues. Segons l'advocat, ha estat mitjançant una declaració "sense requeriment previ" davant les autoritats tributàries, i Joan Carles I"continua, com sempre ha estat, a disposició del Ministeri Fiscal per a qualsevol tràmit o actuació que consideri oportú".

Joan Carles de Borbó aconsegueix d'aquesta manera regularitzar part dels fons de què ha disposat sense enfrontar-se a un procés penal. Ho fa l'acord a l'article 305.4 del Codi Penal que estableix que "quedarà exempt de responsabilitat penal qui regularitzi la seva situació tributària en relació amb els deutes"... "abans que se li hagi notificat per l'Administració tributària l'inici d'actuacions de comprovació".

La ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, no ha explicat aquest dimecres a la roda de premsa del Consell de Ministres els motius pels què malgrat que fa setmanes que es té coneixement de l'escàndol de les targetes 'black', Hisenda encara no havia notificat al rei emèrit que li obria una investigació. De fet, Montero ha assegurat que el rei emèrit no rebria un tracte diferenciat per part de l'administració perquè "tots som iguals davant la llei".

El de les targetes 'black' és un dels tres afers que ha afectat en els últims mesos. S'hi suma la investigació oberta per la Fiscalia pel cobrament de 100 milions de dòlars com a comissió per la construcció de l'AVE a La Meca, i també per suposats comptes a l'Illa de Jersey.