Joe Biden escull com a secretari de Defensa un general afroamericà

El president electe dels Estats Units, el demòcrata Joe Biden, planeja nominar com a secretari de Defensa el general retirat Lloyd J. Austin III, que va ser cap del Comandament Central. Si és confirmat pel Senat, Austin es convertirà en el primer afroamericà a comandar el Pentàgon.

Austin, de 67 anys, va ser cap del Comandament Central, encarregat de les operacions a l´Iraq, l´Afganistan, Iemen i Síria, la majoria dels països en què els Estats Units estan en guerra. El general retirat va ocupar aquest càrrec entre 2013 i 2016, quan va deixar l´Exèrcit per incorporar-se al sector privat, informa Efe.

Austin necessitarà una exempció del Congrés per ser designat com a cap del Pentàgon, ja que la llei estableix un termini de set anys des de la seva retirada per accedir al càrrec, i només n´han passat quatre.

Austin era un dels tres candidats per al càrrec al costat de l´exsecretari de Seguretat Nacional Jeh Johnson, també afroamericà, i potser la favorita, la funcionària del Pentàgon Michèle A. Flournoy, que va ser subsecretària de Defensa durant la Presidència de Barack Obama i que també sonava com la candidata més ben posicionada per encarregar-se del Pentàgon en una hipotètica victòria de Hillary Clinton el 2016.

Austin és dels pocs que ha aconseguit trencar el sostre de vidre de la cúpula militar per als afroamericans.