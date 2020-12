Londres rectifica sobre Irlanda del Nord i facilita la negociació amb la UE

Londres i Brussel·les tenen un obstacle menys pel qual preocupar-se després de tancar un «principi d´acord» sobre les condicions d´aplicació del pacte de divorci a partir de l´1 de gener. Després de mesos d´estira-i-arronsa, el Govern de Boris Johnson ha accedit a eliminar les controvertides clàusules incloses a la seva llei de Mercat Interior que, segons va denunciar el setembre passat la Comissió Europea, vulneren l´acord de retirada i particularment el protocol per a la frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord, clau per preservar la pau a l´illa i els acords de pau de Divendres Sant.

Concretament, el Govern britànic s´ha compromès, segons un comunicat conjunt, a retirar les clàusules 44, 45 i 47 de la nova llei i a no introduir cap disposició similar a la llei sobre fiscalitat. El pacte, que ara haurà de ser ratificat per la UE i el Regne Unit en l´àmbit intern, elimina un focus de tensió important entre les dues capitals, obre la porta a recuperar la confiança perduda després de l´ultimàtum de Johnson i millora l´atmosfera de cara a la trobada entre el primer ministre britànic i la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula von der Leyen, en els propers dies a Brussel·les per intentar desencallar les negociacions de l´acord comercial postBrexit.

De moment, el «principi d´acord», tancat dilluns pel vicepresident de la Comissió Europea, Maros Secfovic, i el seu homòleg britànic i número dos del govern, Michael Gove, facilita el camí cap a la plena aplicació del divorci i del protocol irlandès, clau per evitar el retorn d´una frontera dura a l´illa. En particular, el pacte, que s´aplicarà independentment del que passi amb l´acord comercial, aclareix com seran els controls duaners sanitaris i fitosanitaris d´animals, plantes i productes derivats.

També inclou aclariments sobre declaracions d´exportació, subministrament de medicaments, carns refrigerades i altres productes alimentaris, així com les regles sobre ajudes d´estat i altres qüestions pràctiques. Entre aquestes, la presència europea a Irlanda del Nord quan les autoritats del Regne Unit facin controls duaners previstos en el protocol i els criteris sota els quals podran entrar productes procedents de Gran Bretanya a Irlanda del Nord. «Celebro el progrés anunciat al comitè conjunt» perquè «protegir l´acord de pau de Divendres Sant és vital», va assegurar el primer ministre irlandès, Micheál Martin. «Hem eliminat un gran obstacle i espero que això generi resultats positius», va afegir Sefcovic.

Tant Sefcovic com Gove acudiran ara davant els seus respectius parlaments, l´Eurocambra el primer i la Cambra dels Comuns el segon, per informar dels detalls del pacte, que arriba en una setmana clau per a les negociacions post-Brexit. Tot i que encara no hi ha data per al cara a cara anunciat entre Johnson i Von der Leyen, el negociador europeu, Michel Barnier, va assenyalar que treballa «estretament» amb el seu homòleg David Frost per preparar la trobada, que no estarà dedicada a negociar, sinó a desencallar políticament l´impasse. «La reunió es farà per intentar eliminar importants obstacles de manera que els negociadors puguin continuar la seva feina», va explicar Barnier, que va informar de nou als Vint-i-set sobre l´estat de les negociacions.

«Unitat total. Mai sacrificarem el nostre futur pel present. L´accés al nostre mercat ve amb condicions», va assegurar sobre el gran obstacle de la negociació, al costat de la pesca i la governança, com és l´accés al mercat interior europeu i les garanties que no hi haurà competència deslleial britànica un cop tallin lligams amb el club. «Volem arribar a un acord però no a qualsevol preu. El que necessitem és voluntat política a Londres», va recordar el ministre alemany d´Afers Europeus, Michael Roth.

Des de la capital britànica, informa Begoña Arce, Johnson va insistir que la negociació serà «molt difícil» perquè les posicions segueixen estant «molt allunyades», i va avisar que «hi ha límits que un govern o un país sensat i independent no poden creuar» i que «la gent ha de comprendre». En tot cas, es va declarar «bastant optimista i disposat a intentar-ho tot».