El Ministeri de Justícia estudia penar la sedició amb no més de cinc anys de presó

L´anunciada reforma del delicte de sedició per part del Govern, amb l´objectiu d´«harmonitzar» el Codi Penal espanyol amb el d´altres països europeus, en paraules del mateix ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, podria suposar una rebaixa de les penes actuals assimilant aquest delicte a conductes de resistència greu castigades a altres països amb no més de cinc anys de presó. Fonts governamentals argumenten que la sedició és un delicte que no troba fàcilment un equivalent en els ordenaments europeus, quelcom que no passa amb la rebel·lió, que si bé no rep aquest terme a altres codis sí que pot comparar-se més fàcilment amb altres conductes greument penades com «alta traïció» a Alemanya o delictes contra la República o la integritat del territori nacional a França.

Malgrat que es preveu reformar els dos delictes, l´atenció se centra especialment en el de sedició perquè és pel que van ser condemnats pel Tribunal Suprem els líders independentistes en el judici pel procés a Catalunya. A més, si la pena prevista es rebaixa, la reforma tindrà conseqüències en el compliment de les condemnes ja imposades a l´exvicepresident Oriol Junqueras i a la resta de condemnats.