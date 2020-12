La UE confia a desbloquejar aviat el pla de recuperació

La Unió Europea (UE) confia a arribar a un acord en les «properes hores o dies» perquè Hongria i Polònia aixequin el seu veto al pla de recuperació després de la pandèmia de coronavirus, encara que no descarta que finalment sigui necessari passar al pla B i activar el fons de recuperació sense ells. «La presidència alemanya es compromet a continuar treballant fins al final, fins a la mitjanit del 31 de desembre. Aquesta és una setmana decisiva», va explicar el ministre alemany per a Europa, Michael Roth, el país del qual ocupa la presidència del Consell de la Unió Europea aquest semestre i lidera les converses amb Varsòvia i Budapest.

Per part seva, Polònia va posar a sobre de la taula la possibilitat que pugui ser necessària una cimera addicional de caps d´Estat i de Govern de la Unió Europea per desbloquejar el pressupost anual europeu per a 2021-2027 i el fons de recuperació.