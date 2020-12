Ayuso defensa la regularització fiscal de Joan Carles I: «No tots som iguals davant la llei»

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defensat aquest dijous la figura del rei emèrit, Joan Carles de Borbó, per la regularització fiscal que ha dut a terme perquè malgrat que "la llei és igual per a tots, no tots som iguals davant la llei". Durant la sessió de control a l'Assemblea de Madrid, Ayuso ha assegurat que a l'Estat "tots els ciutadans regularitzen la seva situació quan ho consideren en temps i forma", i ha posat com a exemple, "futbolístes o polítics de qualsevol partit". En aquest marc ha afirmat que "el rei Joan Carles ha estat un gran ambaixador d'aquest país durant moltíssims anys i gràcies a la seva feina vam poder passar d'una dictadura amb la que no es portava especialment bé a una democràcia".