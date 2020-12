Els Estats Units demanden Facebook per "monopoli il·legal" i reclamen la venda d'Instagram i Whatsapp. La Comissió Federal de Comerç (FTC, per les seves sigles en anglès) del govern dels Estats Units, juntament amb 48 estats, han acusat aquest dimecres a la companyia tecnològica fundada per Mark Zuckenberg de violar les lleis de la lliure competència. Els estats asseguren que Facebook va adquirir de forma il·legal als seus rivals com Instagram o Whatsapp, i que priva als consumidors d'un mercat competitiu, pel que sol·licita la venda d'aquests dos actius.

La demanda s'ha presentat davant un tribunal federal de Washington. Segons un comunicat emès per la Comissió Federal de Comerç (FTC) que controla la competència en els mercats, la demanda busca forçar Facebook a vendre Instagram i Whatsapp, que Facebook va comprar per controlar dues de les empreses de major implantació al món. A més, els estats demandants i la mateixa FTC esperen que a partir d'ara la companyia no pugui imposar "condicions anticompetitives" als desenvolupadors de software per tal de "restaurar" la lliure competència.