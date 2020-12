Illa diu que les vacunes arribaran «en menys d'un mes»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous a la Comissió de Sanitat del Congrés que les vacunes contra la covid-19 arribaran a l'Estat "en menys d'un mes". Segons Illa si els tràmits de l'Agència Europea del Medicament (EMA) van com està previst, el sistema de salut podrà aplicar en el termini d'un mes les primeres dosis als col·lectius assenyalats al pla de vacunació. Illa ha insistit que les vacunes són segures i "salven vides". Malgrat les presses, l'EMA està avaluant-les "sense dreceres" i les vacunes "disposaran dels mateixos nivells de seguretat que qualsevol" altre dels medicaments i vacunes aprovades.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus

El ministre ha explicat a més que les vacunes tindran "un control extraordinari de control" i un cop la EMA autoritzi la seva distribució podran arribar ja a tots els països europeus en poques hores. L'Estat, ha dit, ja ha desplegat una estratègia per anticipat per poder distribuir-la començant pels grups més vulnerables.

En tot cas ha admès que la disponibilitat de les vacunes serà "progressiva" i a l'inici del procés hi haurà un nombre "limitat" de dosis. A la primera etapa hi haurà un nombre "molt limitat de vacunes" i anirà de gener al març. La segona serà fins al juny, i la tercera, on ja es podrà vacunar "a tots els grups prioritaris" anirà fins a l'estiu.

Ha advertit que tota la campanya de vacunació requerirà la coordinació de totes les administracions públiques i les empreses.