El rei emèrit regularitza 678.393 euros davant l'Agència Tributària

El rei Joan Carles ha presentat davant les autoritats tributàries una declaració «sense requeriment previ» per saldar el seu deute amb Hisenda per un import de 678.393,72 euros, incloent interessos i recàrrecs, segons va informar ahir el seu advocat, Javier Sánchez-Junco, a través d'un comunicat.

Amb aquest pas, el rei emèrit neutralitzaria la segona de les investigacions fiscals obertes en contra seu. És la relativa al pagament amb targetes opaques de despeses realitzades tant per ell com la seva dona o algun dels seus néts, com la compra d'una euga, però cap dels Reis Felip i Letizia o les seves filles. Els diners procedirien de l'empresari mexicà Allen Sanginés-Krause i Joan Carles I disposaria d'ells a través del coronel de l'Exèrcit de l'Aire Nicolás Murga, que va ser el seu ajuda de camp fins al seu pas a la reserva, i que hauria actuat com a testaferro.

Amb la regularització realitzada pel monarca evitaria el delicte fiscal que se li podria atribuir per les despeses realitzades amb aquestes targetes entre 2016 i 2018. La seva condició d'inviolable la va perdre en deixar de ser cap de l'Estat després de la seva abdicació al juny de 2014. Aquest seria el principal motiu pel qual està previst que la primera investigació oberta contra ell, després de saber-se que va rebre 65 milions d'euros de la monarquia saudita, s'acabi arxivant abans de finals d'any.

A disposició del fiscal

Malgrat ser de coneixement públic les tres investigacions obertes a Joan Carles I, ell encara no ha tingut cap coneixement oficial d'elles, el que li permet presentar la regularització fiscal. En el seu comunicat, el lletrat aclareix tant que la declaració s'ha produït «sense requeriment previ», com que «el rei Joan Carles, continua, com sempre ho ha estat, a disposició del ministeri fiscal per a qualsevol tràmit o actuació que consideri oportuns» .

Les diligències d'investigació fiscals s'obren precisament per determinar si s'ha produït un delicte en una conducta sospitosa, en aquest cas, després de les alertes que van ser remeses a Anticorrupció per la Intel·ligència Financera tant per les targetes opaques com per la tercera investigació oberta en relació amb fons a l'illa de Jersey.

Ahir també es va conèixer que Felip Joan Froilà i Victòria Frederica, germans i fills de la infanta Elena de Borbó, van pagar despeses personals a compte de les targetes opaques de Joan Carles I que ara investiga la Fiscalia. Segons El Confidencial, aquests dos nets del rei emèrit van usar aquest sistema per abonar desplaçaments en Uber, compres al Corte Inglés i classes de piano. «Froilà i Victòria Frederica van ser els que més van recórrer a aquesta línia de finançament», afirmava el digital, que també assenyalava Elena i Cristina com a beneficiàries d'aquestes targetes ocultes al fisc. Aquesta investigació va començar l'any passat arran de l'avís realitzat pel Servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals sobre les targetes. Joan Carles I va sortir d'Espanya l'agost passat i resideix des de llavors als Emirats Àrabs Units com a hoste del xeic Mohammad bin Zayed.