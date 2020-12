La Fiscalia seguirà investigant Joan Carles I malgrat haver regularitzat la seva situació fiscal

La Fiscalia General de l'Estat ha anunciat aquest divendres que valorarà l'abast de la declaració tributària per regularitzar la seva situació presentada dimecres passat pel rei emèrit, Joan Carles I. Després de mantenir una reunió amb els fiscals responsables de la investigació al Tribunal Suprem, la fiscalia estudiarà "l'espontaneïtat, veracitat i completesa" d'aquest intent de regularització fiscal "en el marc d'una investigació més àmplia" que continuarà portant el ministeri fiscal.

La Fiscalia del Tribunal Suprem va comunicar formalment a la defensa de Joan Carles I el novembre passat que hi havia dues investigacions obertes sobre la seva fortuna: una per la comissió de 100 milions de dòlars de l'AVE a la Meca i l'altra per les targetes opaques amb diner negre que pot haver servit per pagar factures de diversos membres de la Casa Reial. Per això, ara el ministeri públic estudia si aquest avís formal -la investigació sobre el primer cas ja havia transcendit a l'opinió pública el juny passat- neutralitza l'intent del rei emèrit de regularitzar un deute de prop de 700.000 euros amb el pagament voluntari que va transcendir dimecres.

L'article 305.4 del Codi Penal estableix que queda exempta de responsabilitat penal, entre d'altres supòsits, la persona que regularitza la situació tributària abans que el Ministeri Fiscal, l'Advocat de l'Estat o el representant processal de l'Administració autonòmica, foral o local interposi querella o denúncia dirigida contra ella, o quan el ministeri fiscal o el jutge d'instrucció faci actuacions que li permetin tenir coneixement formal de l'inici de diligències.

El rei emèrit, Joan Carles de Borbó, va anunciar dimecres a través del seu advocat, Javier Sánchez-Junco Mans, que ha regularitzat diners no declarats a Hisenda i ha pagat 678.393,72 euros, incloent-hi interessos i recàrregues. Segons l'advocat, ha estat mitjançant una declaració "sense requeriment previ" davant les autoritats tributàries, i Joan Carles de Borbó "continua, com sempre ha estat, a disposició del ministeri fiscal per a qualsevol tràmit o actuació que consideri oportú".

El de les targetes 'black' és un dels tres afers que ha afectat en els últims mesos. S'hi suma la investigació oberta per la Fiscalia pel cobrament de 100 milions de dòlars com a comissió per la construcció de l'AVE a La Meca, i també per suposats comptes a l'illa de Jersey.