Gairebé sis anys de presó per al «Yoyas» per violència masclista

El Jutjat Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canària ha condemnat l'exconcursant de 'Gran Hermano' Carlos Navarro, conegut com El Yoyas, com a autor de set delictes de maltractament, lesions, amenaces i vexacions, sis de consumats en la persona de la seva avui exdona, Fayna Bethencourt, i dels seus dos fills menors d'edat, i un altre de perpetrat contra la nova parella de la seva ex.

La sentència, difosa aquest divendres pel Tribunal Superior de Justícia de les Canàries i que és recurrible davant l'Audiència de Las Palmas, declara provat que l'acusat, de 44 anys, és autor d'un delicte de maltractament habitual en l'àmbit familiar, pel qual se'l condemna a dos anys de presó, quatre anys de prohibició per portar armes, quatre anys d'allunyament i incomunicació amb la seva exdona i els seus fills i quatre més de privació de la pàtria potestat.

Per quatre delictes de lesions més en l'àmbit familiar se li imposen, respectivament, 11 mesos de presó, la prohibició de portar armes durant dos anys i vuit mesos i dos anys d'allunyament de la seva exdona. Per un delicte lleu d'amenaces sobre la nova parella de la seva ex, se'l condemna a pagar 540 euros i se li imposa la prohibició d'acostar-se a l'amenaçat durant sis mesos. Per un altre delicte lleu de vexacions a la seva exparella haurà de pagar 360 euros de multa i estar tres mesos sense acostar-se a ella ni comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà.

A més d'aquestes condemnes, la resolució obliga l'acusat a indemnitzar la seva exdona amb 8.000 euros i els seus dos fills amb 4.000 pels danys causats.