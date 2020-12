L’Estat recupera el Pazo de Meirás

El Pazo de Meirás, posseït durant 82 anys per la família Franco, ja ha estat retornat a l´Estat. La jutgessa Marta Canales va fer entrega ahir de les claus de l´immoble a l´Administració General de l´Estat, en compliment de l´execució provisional de la sentència del 2 de setembre, en la qual es va acordar que el recinte és un bé públic. La Torre de la Quimera, la més alta de la casa pairal, on l´escriptora i propietària original, Emilia Pardo Bazán, tenia la seva biblioteca, va acollir l´acte formal de lliurament, en el qual no va estar present cap representant de la família Franco. «N´hi havia prou amb que entreguessin les claus», va explicar als periodistes l´advocada general de l´Estat, Consuelo Castro Rey.

«És un dia que deixa una sensació de justícia històrica», perquè ha culminat amb la devolució de l´immoble «a les mans de les que mai havia d´haver sortit, que són les de l´Estat», va destacar l´advocada general després rebre la clau de Meirás, que va lliurar simbòlicament a Patrimoni de l´Estat, que des d´aquest moment assumeix la gestió de l´immoble. I va destacar també que a partir d´ara el pazo «ha tornat a les mans dels ciutadans gallecs».

«Es produeix la feliç coincidència que celebrem el Dia Internacional dels Drets Humans i la significació que aquest acte té en termes de memòria democràtica encaixa de manera molt especial amb aquest dia», va afegir.

Acompanyada pel cap de l´Advocacia de l´Estat a Galícia, Javier Suárez, a més d´altres representants de l´administració, l´advocada general va destacar l ´ «enorme treball» realitzat per recuperar aquest immoble i va aclarir que, tot i que és Patrimoni de l´Estat qui assumeix la seva gestió, s´està estudiant amb altres administracions públiques aquest tema en aquesta fase provisional.

La sensació que va reconèixer tenir, i que va ser compartida pels presents, era la de ser un «dia històric», perquè, encara que l´execució sigui encara provisional, el «valor simbòlic i històric» del lliurament de claus a l´Administració General de l´Estat com a representant de tots els ciutadans «ningú el pot ignorar».

En principi, el contingut del pazo ha de quedar tal com estava ahir fins que hi hagi sentència ferma i es pugui dilucidar en fase d´execució de sentència quins béns estan afectats pel pronunciament judicial i quins no. Els tècnics redactors de l´inventari han comprovat visualment el seu estat actual i s´ha verificat que tot es corresponia amb el que va ser examinat el passat 11 de novembre. Això no obstant, es va aclarir en aquest acte per part de l´Advocacia de l´Estat que dos béns que consten en l´inventari, la Casa de les Petxines i l´hórreo annex a aquest immoble, no formen part del que ha reivindicat l´Administració per trobar-se extramurs.