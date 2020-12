Nou pas endavant de la llei de l’eutanàsia amb l’unica oposició del PP i Vox

La llei que despenalitza i regula l´eutanàsia a Espanya, després de diversos intents fallits, va fer ahir un nou pas endavant, en ser aprovada per la Comissió de Justícia del Congrés, amb l´únic rebuig de PP i Vox. Després d´una tramitació exprés, la norma està preparada per ser debatuda, previsiblement el proper dijous al Ple de la cambra baixa, amb la vista posada en què vegi la llum al voltant de març, després del seu pas pel Senat. Espanya passarà així a convertir-se en un dels pocs països que permeten el suïcidi assistit, que es concebrà com un dret i serà part de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut.

Es tracta de la tercera vegada que el Congrés estudia la proposició de llei que regula l´eutanàsia presentada pel PSOE, atès que els dos intents anteriors van decaure, el primer perquè PP i Cs van obstaculitzar el seu avanç, i el segon pel fet que PSOE i Podem no van arribar, en un primer moment, a un acord de govern. Però ara la norma s´obre pas amb un gran consens, atès que només PP i Vox es van oposar a la seva aprovació, expressant durs desqualificatius cap a la norma i cap al Govern.

En només dues reunions de la ponència destinada a estudiar les esmenes s´han acordat «moltíssimes transaccionals», quelcom completament inusual, segons va destacar la portaveu socialista en la matèria, l´exministra María Luisa Carcedo.