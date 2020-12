Trump reconeix la sobirania marroquina sobre el Sàhara Occidental

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar ahir el reconeixement de la sobirania marroquina sobre el Sàhara Occidental per entendre que la seva proposta d´autonomia és «l´única base» per a una solució «justa i duradora» que garanteixi «la pau i la prosperita» a la zona. «El Marroc va reconèixer els Estats Units l´any 1777. Per tant, el correcte és que reconeguem la seva sobirania sobre el Sàhara Occidental», va escriure el president nord-americà a Twitter, tot anunciant la signatura d´un document en el qual queda clara la postura dels Estats Units sobre l´antiga colònia espanyola.

El mandatari nord-americà, que abandonarà el càrrec el 20 de gener en perdre les eleccions contra el seu rival demòcrata, Joe Biden, va anunciar aquest canvi de postura en el marc d´un altre «històric» acord, segons el qual el Marroc i Israel han acordat l´establiment ple de relacions diplomàtiques.