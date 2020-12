Argentina, a un pas de despenalitzar l’avortament

Després d´encesos debats i una societat mobilitzada tot i la pandèmia, la Cambra de Diputats de l´Argentina va aprovar ahir el nou projecte de llei d´interrupció voluntària de l´embaràs -131 vots a favor, 117 en contra i sis abstencions. Milers de dones vestides de verd van celebrar el resultat. «Ja s´acosta la nit de Nadal, ja s´acosta Nadal, per a tot l´Argentina que l´avortament sigui legal». El crit del moviment feminista va tronar al voltant de Congrés. A prop d´elles, les abanderades del color blau s´encomanaven al cel mentre confiaven que el projecte tornés a fracassar per inspiració divina. «Religió o mort», van arribar a contestar als carrers els sectors que s´oposen amb més vehemència a la llei. L´Església catòlica i els evangelistes estan en contra de la seva aprovació. Dos anys enrere, una iniciativa semblant va obtenir la llum verda dels diputats, però no va passar la prova del Senat per set vots. Llavors governava la dreta. Aquesta vegada, el Govern peronista creu que comptarà amb la força suficient per fer realitat l´anomenada llei nacional d´atenció i cura integral de la salut durant l´embaràs i la primera infància. El debat i la votació tindran lloc abans que acabi 2020. «Estem a prop d´aconseguir-ho. Va ser una promesa de campanya i sentim que vam ser escoltats», va dir la secretària Legal i Tècnica de la presidència, Vilma Ibarra. La llei preveu la despenalització de l´avortament fins a la setmana 14 de l´embaràs. Després d´aquesta franja de temps, la interrupció només serà autoritzada segons el que estableix l´actual normativa: en casos de violació o quan hi hagi risc per a la salut de la gestant. «Soc catòlic, però he de governar per a tots», va dir el president Alberto Fernández.