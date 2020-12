Les comunitats autònomes on governa el PP avancen la inscripció del pròxim curs escolar per no aplicar la llei Celaá

El president del PP, Pablo Casado, ha anunciat que les comunitats on governa el seu partit avançaran el termini d'inscripció del pròxim curs escolar perquè la nova llei educativa Lomloe, coneguda com a Llei Celaá no els afecti. En un acte a Múrcia, Casado ha celebrat que allà on governen, les famílies podran seguir "triant lliurement" l'escola per als seus fills, sigui pública o concertada. Ha afirmat que el PP farà "tot el possible" perquè la normativa no afecti la llibertat de les famílies, la qualitat educativa i la vertebració del sistema estatal d'educació. En el cas de les regions amb llengua cooficial, com Galícia, mantindran el castellà com a llengua vehicular, "igual que el gallec", i s'hi afegirà l'anglès.

Casado ha afegit que no permetran una "minva en la qualitat educativa", i que es pugui passar de curs amb assignatures suspeses, "tal com pretén la Llei Celaá". Ha afegit que les autonomies del PP pretenen seguir fomentant la cultura de l'esforç i la competitivitat. A més, ha assegurat també que quan el PP arribi al govern derogarà aquesta "injusta llei" i la recorrerà al Tribunal Constitucional (TC) i a les institucions europees.

El líder del PP ha proposat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, un Pacte d'Estat per la investigació, i per dedicar al sector "des d'ara" un 2% del PIB. A parer seu, cal seguir invertint en el sector de la investigació i la biotecnologia, als quals convé la inversió de recursos tan públics com privats perquè "són fonamentals" per combatre malalties i millorar la salut de les persones.



Calendari de vacunació



Pel que fa a la gestió de la pandèmia, Casado ha garantit al govern espanyol que pot comptar "amb la plena col·laboració del PP" perquè el calendari de vacunació es faci immediatament. A més, ha valorat la tasca de la indústria farmacèutica i dels seus professionals, que han mantingut els establiments oberts tot i "posar en risc" les seves vides.

En relació amb els fons europeus per a superar la crisi sanitària, ha reclamat "equitat per població i potència econòmica" en el seu repartiment. "No pot ser que com no hi ha un agent independent per distribuir-los, es pugui afavorir els governs socialistes o les empreses que ells considerin", ha avisat. Davant d'això, ha demanat transparència, retiment de comptes i honestedat.