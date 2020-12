L'ONU demana a tots els països declarar l'emergència climàtica

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha demanat aquest dissabte als països declarar una "emergència climàtica fins que s'aconsegueixi la neutralitat de carboni", en la seva intervenció en la Cimera sobre l'Ambició Climàtica 2020, organitzada juntament amb el Regne Unit i França.

En el seu discurs en l'esdeveniment virtual, on han participat més de 75 dirigents i organitzacions, Guterres va recordar que 38 Estats ja han reconegut "la urgència" de la situació i va instar a tots a adoptar l'objectiu de reduir a zero net les emissions de gasos contaminants per a 2050 i en un 45% per a 2030.

En el cinquè aniversari de l'Acord de París, quan s'ha adoptat la meta de limitar l'escalfament global a un màxim de 2 °C sobre nivells preindustrials, l'expert portuguès ha avisat que "no s'avança en la direcció correcta" i que, "si no es canvia de rumb", "podrien superar-se els 3 °C aquest segle".

La Cimera d'Ambició Climàtica és l'avantsala de la Conferència de l'ONU sobre el Canvi Climàtic COP26, que organitzarà el Regne Unit el novembre vinent a Glasgow, després d'haver estat posposada enguany per la pandèmia.