Von der Leyen rebaixa les expectatives d’un acord pel Brexit

Ningú esperava un missatge positiu sobre l´estat de les negociacions de l´acord comercial amb el Regne Unit durant la cimera de caps d´Estat i de Govern de la UE, que es va celebrar dijous i ahir a Brussel·les. Però l´anàlisi transmesa per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a tres setmanes que expiri el període transitori el pròxim 31 de desembre confirma tots els mals auguris. «La situació és difícil. Els obstacles principals persisteixen i probablement les probabilitats d´un no acord són més grans que les d´acord», va exposar l´alemanya, segons fonts europees, a la resta de líders europeus.

Va ser durant una breu intervenció de 10 minuts a la qual no va seguir cap tipus de debat entre els Vint-i-set líders de la UE, més enllà d´alguns comentaris aïllats del president espanyol, Pedro Sánchez, o l´irlandès Micheál Martin, sobre les mesures de contingència en cas de no acord. I és que tots ells segueixen a l´espera de veure què donen de si les negociacions que reprenen de nou aquest divendres els equips de Michel Barnier i David Frost, amb l´objectiu de veure d´aquí a diumenge si és possible o no un acord. És el termini que es van donar dimecres passat Von der Leyen i el primer ministre britànic, Boris Johnson, durant un sopar que es va prolongar tres hores i que només va servir per constatar de nou l´enorme bretxa que separa les dues parts. Per començar, segons va explicar la mateixa Von der Leyen durant la roda de premsa posterior a la cimera, en matèria d´igualtat de condicions i de pesca tot i que també segueix obert tot el capítol de governança del pacte.