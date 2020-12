Alemanya decreta un «confinament dur» fins al 10 de gener

Alemanya ha anunciat que imposarà un "confinament dur" aquest Nadal pel qual tancarà escoles i comerços no essencials des del dimecres vinent fins al 10 de gener. Així ho ha anunciat la cancellera, Angela Merkel, després de reunir-se amb els representants dels 16 caps de govern dels estats federals. Per tal de lluitar contra els contagis per la pandèmia, han acordat que les reunions durant aquest període estiguin limitades a un màxim de cinc persones, sense comptar amb els menors de catorze anys. Les escoles romandran tancades i allargaran les vacances de Nadal tres setmanes i mitja, fins al 10 de gener (respecte al 4 de gener tradicional), i es demana el teletreball a les empreses.

En el terreny comercial, podran obrir els comerços essencials, per exemple els d'alimentació, les farmàcies, els bancs i les benzineres. Els establiments no essencials de venda al detall no podran obrir, com tampoc els centres de cosmètica, massatges, tatuatges i establiments similars per la "proximitat física" que impliquen.

El lliurament i recollida de menjars per emportar per consumir a casa a través dels establiments de restauració i el funcionament de menjadors continuarà sent possible, mentre que el consum in situ està prohibit. Tanmateix, el país anunciarà un paquet de mesures per a les empreses afectades per aquest nou confinament.

Pel que fa als serveis de culte a esglésies, sinagogues i mesquites, així com reunions altres denominacions només són possibles si es manté la distància mínima d'1,5 metres i s'usa mascareta, mentre que el cant comunitari està prohibit.

El país ha registrat en les darreres 24 hores 20.200 contagis i 321 morts, segons les xifres del centre epidemiològic Robert Koch (RKI). D'aquesta manera, els governs federals fan una "crida urgent" a tots els ciutadans del país perquè fins al 10 de gener suspenguin els viatges domèstics "no imprescindibles". Els governs analitzaran el desenvolupament de la pandèmia el 5 de gener i tornaran a debatre les mesures que s'apliquen més enllà del dia 11.