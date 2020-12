Empresaris del Regne Unit alerten del caos d’un post-Brexit sense acord amb la UE

A tres setmanes de la data límit, el Regne Unit es prepara per al caos que podria provocar una ruptura sense acord.

Des de principis de setmana, les federacions industrials van alertar del caos que s´acosta a partir de l´1 de gener, atès que sense saber si hi haurà o no un acord comercial amb la Unió Europea moltes empreses no han pogut preparar-se per fer el gran salt.

«Les companyies britàniques segueixen esperant un acord de Brexit, però s´enfronten a pertorbacions a partir de l´1 de gener» passi el que passi, va afirmar Darren Jones, president de la comissió parlamentària britànica sobre empreses després d´una trobada amb representants industrials dimarts.

Aquests van alertar de «problemes de seguretat alimentària i augment de preus, fins i tot si s´arriba a un acord, i d´un augment de costos per a la indústria de l´automòbil i preocupació sobre els serveis financers».

James Sibley, director d´assumptes internacionals de la Federació Britànica de Petites Empreses (FSB), va dir a la BBC dijous que esperava «terribles pertorbacions al gener».

A causa de la pandèmia, des de fa setmanes els ports estan congestionats i els circuits de subministrament interromputs, i donen al país un avançament del que s´acosta.

Moltes empreses britàniques intenten rebre els seus lliuraments per avançat per evitar els temuts trastorns de gener, o demanen major quantitat per posar-se al dia amb el retard acumulat durant els confinaments.

Dimecres, es van registrar quilòmetres i quilòmetres de monstruosos embussos de trànsit des de i cap al port de Dover, al canal de la Mànega.

I la situació podria empitjorar molt si no hi ha acord amb la UE.

En un informe sobre el «pitjor escenari raonable», el Govern britànic va preveure cues de 7.000 camions bloquejats durant dos dies a les carreteres i enormes aparcaments d´emergència a proximitat de Dover.

Dijous, el diari econòmic Financial Times fins i tot va informar sobre un grup de treball anomenat D20 -per desembre 2020- dedicat als caòtics escenaris que podrien sorgir després de l´1 de gener, inclosa la inundació dels aparcaments d´emergència en cas de fortes pluges hivernals, talls d´energia o escassesa de combustible.

Segons el diari, el ministre de Transport, Grant Shapps, ha llogat ferris d´emergència per intentar desbloquejar els embussos de camions durant sis mesos a un cost de 77 milions de lliures (102 milions de dòlars, 84 milions d´euros).

Sense un acord comercial entre el Regne Unit i la UE, a partir de 2021 les seves relacions comercials es regiran per les normes de l´Organització Mundial del Comerç (OMC). Això vol dir que moltes categories de productes estaran subjectes a aranzels, potencialment quotes, i formalitats administratives inexistents en el mercat únic europeu.

Cada camió que no ho tingui tot en ordre causarà un retard de minuts en els passos duaners i l´efecte acumulatiu pot provocar cues de malson. Aquesta situació pertorbarà les cadenes de subministrament de les indústries del Regne Unit, especialment la dels automòbils, la producció està fragmentada per tot Europa i depèn d´unes existències mínimes de peces de recanvi per reduir els costos.

Qualsevol retard amenaça de provocar aturades industrials.

El fabricant japonès Honda, per exemple, ha suspès la producció a la seva planta de Swindon des de dimecres a causa de la manca de peces i espera reprendre-la dilluns.

Segons Sibley, que cita una enquesta del FSB als seus membres, només un terç de les pimes afirmen estar llestes per al Brexit.

També està començant a augmentar la preocupació entre els residents del Regne Unit davant la perspectiva de l´escassetat de productes.

Quan els periodistes li van preguntar dijous si la població havia de fer provisió d´aliments, un portaveu del Govern es va limitar a dir: «Tenim una cadena de subministrament resistent».