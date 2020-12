El govern espanyol augura que a finals de l'estiu del 2021 hi haurà immunitat de ramat amb el 70% de la població vacunada

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que, "si tot va bé", a finals de l'estiu estarà vacunada contra la covid-19 un 70% de la població espanyola, cosa que generarà una immunitat de ramat.

"Probablement, a finals d'estiu, estarà vacunat un 70% de la població. I això ja serà molt, tot i que no serà la fi de la pandèmia perquè això passarà quan haguem immunitzat un alt percentatge de la població mundial, i això ens portarà tot l'any 2021 i part del 2022, segons els experts", ha indicat Illa en una entrevista que ha publicat aquest diumenge a 'Público' que recull Europa Press.

El ministre confia que les mesures restrictives es puguin aixecar "quan hi hagi un nivell significatiu de població vacunada", tot i que adverteix: "Hi ha moltes coses que encara no sabem sobre la immunitat de les vacunes i hem d'aplicar el principi de precaució". "Començar a vacunar és molt significatiu i indica un horitzó, però no ens podem precipitar i rebaixar les restriccions perquè no és tan difícil que torni la transmissió", agrega.

Com recorda, Europa ha adquirit uns 1.400 milions de dosis de sets vacunes de tecnologies diferents, cosa que permetria immunitzar uns 800 milions d'europeus (perquè sis de les set vacunes adquirides són de dosis dobles), quan la població de la UE és de prop de 450 milions. D'aquestes 1.400 milions de dosis, a Espanya li correspondria aproximadament un 10%. La partida que ha previst el Govern central per fer-ho possible és de més de 1.000 milions d'euros.

Les dues primeres vacunes que arribaran a Europa seran la de Pzifer i Moderna, i està previst que l'Agència Europea de Medicaments (EMA) es reuneixi per analitzar els resultats de Pzifer el 29 de desembre i els de Moderna el 12 de gener. "A partir d'aquestes reunions podrem vacunar en pocs dies. Estem treballant ja des de fa mesos amb les comunitats autònomes per tenir tot llest", diu.

En aquesta línia, el ministre assegura que "la vacunació no serà obligatòria" perquè "la gent és raonable i escolta" i que la distribució de les vacunes per comunitats autònomes serà "equitativa" i es farà seguint els criteris de prioritat que els han marcat els experts.



EL NADAL: RISC D'UNA TERCERA ONADA

Abans que arribi gener del 2021, ve abans Nadal, un període que considera "crític". No obstant això, ha defensat que les mesures de mobilitat que s'han acordat a Espanya per aquest període per evitar la denominada 'tercera onada' de la pandèmia, són "dràstiques" i "importants", tot i que no són les més dures d'Europa.

En aquest sentit, el ministre justifica que "no té sentit decretar mesures que són impossibles de complir" i defensa que el Govern espanyol ha fet una crida "molt potent" a la ciutadania perquè sigui responsable. "Nadal és un temps especial, en què els éssers estimats es retroben, i evitar això hagués estat contraproduent. El que hem fet és limitar-ho", defensa.

Si bé, el titular de Sanitat reconeix que "risc d'una tercera onada n'hi ha sempre", també durant el Nadal per les característiques d'aquestes festes i perquè "la situació és molt inestable".

"Estem convivint amb un virus que és molt contagiós. Com més ens movem i més contactes tenim, si no ho fem amb les precaucions degudes, el virus es transmet. Per tant, és molt important recordar que fins que no hi hagi un percentatge significatiu de gent vacunada, que hem fixat per l'estiu, a qualsevol moment hi pot haver un repunt", adverteix Illa, que també alerta de la imminent arribada de l'hivern, on les activitats de desenvolupament humà es fan en espais tancats que afavoreixen la propagació del virus.