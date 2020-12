L’ONU insta a declarar l’«estat d’emergència climàtica»

El secretari general de l´ONU, Antonio Guterres, demana als governs que declarin un «estat d´emergència climàtica» i que compleixin amb els seus objectius de retallar les emissions de gasos d´efecte hivernacle. Els actuals compromisos «estan lluny de ser suficients» per limitar l´augment de la temperatura mitjana del planeta a un màxim d´1,5ºC, va advertir Guterres, durant la seva intervenció a la cimera virtual del clima, que commemora el cinquè aniversari de l´Acord de París.

Guterres va aprofitar per aplaudir el compromís exhibit aquesta setmana per la Unió Europea ?gràcies al pacte que desbloqueja el pressupost comunitari, el fons de recuperació i el nou objectiu de reducció d´emissions? i Regne Unit. «Aquestes decisions mereixen ser emulades», va fer saber durant el seu discurs inaugural de la cimera telemàtica, d´un dia de durada i amb seu a Nacions Unides, Regne Unit i França.

«Mentre el món treballa per recuperar-se dels impactes de la pandèmia, no podem tornar a la vella normalitat de desigualtat i fragilitat. Hem de fer un pas cap a un camí més segur i sostenible», va afegir Guterres a través el seu compte de Twitter. El secretari general de l´ONU ja va advertir a principis d´aquest mes sobre «la guerra que la humanitat està lliurant contra la naturalesa» assegurant que es tracta d´una actitud «suïcida» ja que la natura «està responent a l´agressió amb força i fúria creixents».

Per la seva banda, el president electe dels Estats Units, Joe Biden, va anunciar que el seu país es reintegrarà des del primer dia del seu mandat, el proper mes de gener, a l´acord internacional sobre canvi climàtic de París, en un missatge publicat amb motiu de l´aniversari de la signatura d´un pacte que l´encara president Donald Trump va abandonar fa dos anys. Biden també es va oferir per organitzar una cimera extraordinària sobre el clima, amb la participació de les principals potències del planeta, en algun moment dels seus primers 100 dies com a president. «Estats Units es reincorporarà a l´Acord de París el primer dia de la meva presidència, i començaré a treballar immediatament amb els meus homòlegs de tot el món per fer tot el que puguem, fins i tot convocant els líders de les principals economies per a una cimera climàtica dins dels meus primers cent dies en el càrrec», va declarar.

El president electe va reconèixer que la sortida dels Estats Units de l´acord «va restar impuls» a la iniciativa: «No ens hem acostat a les valentes accions que necessitàvem, i per això avui no tenim temps per perdre».