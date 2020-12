Margarita Robles assegura que les forces armades actuals són «totalment democràtiques»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat que les forces armades actuals es mouen en l'àmbit constitucional i són "totalment democràtiques". Després de la polèmica sorgida arran de les cartes a Felip VI, un manifest i un xat en què militars retirats qüestionaven la legitimitat del govern espanyol, Robles ha assegurat que els signants són una minoria, fins i tot entre els militars retirats. "Són persones que es volen emparar en una condició militar que ja no tenen, vinculats a la Fundació Franco, amb una finalitat, molt irresponsable per la seva part, de posar en una situació complicada al rei", ha assegurat en una entrevista a 'La Vanguardia'. Per altra banda, la ministra ha afirmat que l'actuació del rei emèrit és "absolutament rebutjable", però no pot posar en qüestió la monarquia.

La ministra de Defensa ha afirmat que les forces armades espanyoles són un "punt de referència" a escala internacional per la seva "professionalitat i defensa de la pau i les llibertats". Robles ha assegurat que els militars en actiu són "plenament constitucionals" i estan "molt compromesos" amb la societat espanyola.

La ministra també ha posat en valor l'actuació d'aquest col·lectiu durant la pandèmia. "Els militars han estat en primera línia, desinfectant residències, ocupant-se dels morts i construint establiments de caràcter sanitari militar", ha manifestat.

Preguntada sobre les declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en què justificava les cartes enviades a Felip VI, la ministra s'ha mostrat preocupada perquè responsables polítics pretenguin justificar "el què resulta injustificable". La ministra ha mostrat un "rebuig absolut" cap als signants dels documents i ha demanat no donar publicitat a uns "nostàlgics del passat" que no tenen res a veure amb les forces armades actuals.

Per altra banda, Robles ha qualificat l'actuació del rei emèrit "d'absolutament rebutjable" i ha assegurat que la primera obligació de qualsevol ciutadà és complir amb Hisenda. Tot i això, ha recordat que, des del punt de vista penal i fins que no hi hagi una sentència ferma, Joan Carles I té la presumpció d'innocència.

Així mateix, ha volgut separar les persones de les institucions i ha assegurat que l'actuació del rei emèrit "no pot posar en qüestió" una institució com la monarquia. En aquest sentit, ha manifestat que Felip VI és un rei "preparat i modern" i ha defensat la monarquia com una eina per "vertebrar" Espanya i donar solidesa al país.

Robles ha assegurat que el debat entre monarquia i república no es trasllada actualment en la ciutadania, que està preocupada per superar la crisi del coronavirus. "Hi ha la temptació de fer debats elitistes que obliden la quotidianitat de qui té el seu pare a una residència, de qui no ha pogut anar a plorar quan estava morint, o de qui continua tenint familiars amb l'UCI", ha manifestat.