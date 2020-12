El Suprem dels EUA tomba l’assalt a la democràcia de Trump

Donald Trump ha tornat a perdre. Cinc setmanes després de les eleccions en què el republicà va ser derrotat per Joe Biden, aquest divendres el Tribunal Suprem dels Estats Units ha posat punt final a la surrealista i frustrada batalla legal del president sortint i els seus aliats per intentar revertir els resultats dels comicis. Demà, quan es reuneixen als capitolis estatals dels compromissaris del col·legi electoral, 306 vots per Biden contra els 232 per a Trump, certificaran el demòcrata com a guanyador i president electe dels EUA.

El Suprem, dominat per una majoria conservadora i amb tres dels seus nou magistrats nomenats pel mateix Trump, ha rebutjat en una breu ordre ni tan sols firmada acceptar un cas presentat pel fiscal general de Texas i al qual s´havien afegit Trump, fiscals republicans de 17 estats més i 126 dels 196 congressistes conservadors a la Cambra de Representants. La demanda pretenia que es desestimessin els resultats a Geòrgia, Michigan, Pennsilvània i Wisconsin, on Trump va perdre, i que en aquests quatre estats fossin les legislatures (controlades pels republicans) els qui elegissin els electors.

Pràcticament cap expert legal veia recorregut a la demanda, que com les gairebé 60 presentades i perdudes per Trump i els republicans han al·legat «frau» o irregularitats en les eleccions sense fonament ni proves. Molts observadors del Suprem també ja avançaven que l´alt tribunal, que dimarts havia rebutjat un altre cas dels conservadors de Pennsilvània, no tindria fam per acceptar aquest i així ha sigut. Els jutges han despatxat la moció asseverant que Texas «no ha demostrat un interès reconeixible judicialment en la forma en què un altre estat desenvolupa les eleccions» i tot i que dos magistrats conservadors han opinat que el Suprem no té autoritat per rebutjar sense més ni més la demanda d´un estat, han aclarit que no haurien concedit a Texas la seva pretensió d´invalidar els electors de Geòrgia, Michigan, Pennsilvània i Wisconsin.

Trump, que només unes hores abans a Twitter apressava el Suprem a actuar amb «valentia i coratge» i que s´ha negat a acceptar públicament la seva derrota i la victòria de Biden, ha respost a l´ordre amb silenci.

A les xarxes, a l´hora d´escriure aquestes línies, encara no havia dit res i en una recepció de Nadal a la Casa Blanca s´ha avisat els convidats que es cancel·lava la intervenció presidencial que estava prevista.

El president s´ha quedat sense cartutxos en el seu assalt en els tribunals. En qualsevol cas, aquesta derrota, com l´electoral, no significa que abandoni el seu repte als resultats o els seus atacs contra la democràcia. «No hem acabat, creieu-me», va dir en unes declaracions a Newsmax Rudy Giuliani, advocat personal del president sortint, que també va assegurar que Trump buscarà «altres opcions».

Ara per ara, a més, Trump manté la fidelitat de molts, no només entre les bases, que han donat credibilitat a les seves acusacions infundades i falses d´unes eleccions «manipulades», sinó a les files del partit. I aquest mateix divendres, des de Texas, el president del Partit Republicà local, Allen West, emetia un comunicat suggerint la secessió. «Potser els estats que compleixen la llei haurien d´unir-se i formar una Unió que s´atingui a la Constitució», va escriure. «Ets president del país, celebres unes eleccions en què suposadament perds tot i que aconsegueixes més vots que cap president actiu en tota la història. Com que no tens ´cas´ davant el Suprem, demanes als meravellosos estats que intervinguin per tu... i de cop i volta, tot desapareix, sense ni argumentar per què», va lamentar Trump.