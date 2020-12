Espanya registra 21.309 nous positius per covid-19 i suma 389 noves defuncions

El Ministeri de Sanitat ha registrat aquest dilluns 21.309 nous casos positius de covid-19, fet que deixa la xifra global de contagis des de l'inici de la pandèmia a Espanya en 1.751.884 casos confirmats per proves diagnòstiques. Pel que fa a les defuncions, des de divendres n'hi ha hagut 389, i ara la xifra total és de 48.013. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n'acumula 365.184 des de l'inici de la pandèmia, tot i que en la darrera setmana n'ha registrat 7.534, xifra superada per Catalunya amb 8.263. Andalusia, que durant setmanes ha encapçalat aquest rànquing, n'ha registrat 4.941. Des del principi de la pandèmia a Catalunya hi ha hagut 321.275 casos confirmats de covid-19.