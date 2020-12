Un nen de quatre anys salva la seva mare en demanar ajuda a la seva família enviant àudios

Un nen de només quatre anys d'edat va salvar ahir la vida a València a la seva mare, embarassada de diversos mesos, en aconseguir activar l'ajuda mèdica enviant a la seva família àudios de WhatsApp. La dona, que segons la primera valoració mèdica va patir un accident cerebrovascular, va poder ser rescatada a temps i ser traslladada d'urgència a un hospital de València, on roman ingressada.

Els fets van succeir entorn de les nou de la nit d'aquest diumenge. El servei d'emergències 112 va rebre la trucada d'una persona alertant que hi havia una dona inconscient en el seu domicili i que acabava d'avisar-los el fill de quatre anys de la víctima.

Pel que sembla, la dona, en avançat estat de gestació, va començar a sentir-se indisposada i va perdre el coneixement abans de poder demanar ajuda amb el seu telèfon mòbil. El nen, en veure que la seva mare no reaccionava, va agafar el telèfon i es va connectar a l'aplicació de missatgeria WhatsApp, des de la qual va començar a enviar àudios als seus familiars relatant que la seva mare estava tirada al terra i que no es movia.

En estat greu

La família va demanar ajuda mèdica urgent telefonant al 112, des d'on van activar el protocol enviant al lloc a la Policia Nacional. Els agents van trucar al timbre, però no hi havia resposta, tot i que sí que van poder arribar a parlar amb el petit a través de la porta. No obstant això, el petit no podia obrir perquè la porta d'accés a l'habitatge estava tancada amb clau, així que els agents van demanar la presència urgent dels bombers.

Van ser aquests, qui van aconseguir obrir finalment la porta i permetre l'accés dels policies i els sanitaris. La dona, que estava molt greu, va ser atesa i evacuada immediatament a l'Hospital Clínic, on va ser sotmesa a una intervenció d'urgència per pal·liar els efectes del vessament cerebral. Es tracta d'un accident vascular que es dona amb certa freqüència en dones embarassades. Alguns estudis revelen un augment preocupant d'aquesta mena de patologies en dones embarassades, principalment en les gestacions en edats tardanes.