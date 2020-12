El Tribunal Suprem ordena que es repeteixi el judici contra Otegi

La Sala Segona del Tribunal Suprem ha acordat aquest dilluns per unanimitat que l'Audiència Nacional repeteixi el judici contra el dirigent de Batasuna Arnaldo Otegi pel cas Bateragune per un suposat intent de reconstrucció de la Mesa Nacional de Batasuna. Ho fa després que el propi Suprem es veiés forçat a anul·lar la condemna de sis anys i mig de presó i 10 d'inhabilitació per un delicte de pertinença a organització terrorista fruit d'una sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), que va dictaminar que l'Audiència Nacional havia vulnerat els seus drets.

El TEDH havia dictaminat el novembre del 2018 que l'audiència Nacional va vulnerar els drets fonamentals d'Otegi per manca de parcialitat, perquè no va atendre la recusació que el dirigent abertzale havia presentat contra la magistrada de l'Audiència Nacional Ángela Murillo.

El Tribunal Suprem assegura ara que "en compliment de la sentència dictada pel TEDH que va considerar vulnerat el dret a un jutge imparcial" cal celebrar "un nou judici a l'Audiència Nacional".

La decisió s'ha adoptat pel Ple de la Sala Segona, composat per 16 magistrats. Ho justifiquen per l'aplicació de l'article 4.2 del protocol 7 del Conveni Europeu de Drets Humans, que "exclou la prohibició de doble enjudiciament en supòsits com el que ara es resol".

A més, el Suprem afegeix que la decisió de tornar a jutjar Otegi es fonamenta també en els precedents de la pròpia jurisprudència de la Sala.

La sentència, que ha estat redactada pel magistrat Miguel Colmenero, coincideix amb el criteri de la Fiscalia del Tribunal Suprem, que va demanar que se celebrés un nou judici.