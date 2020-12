Un de cada deu espanyols ha patit el coronavirus, la meitat en la segona onada

Un 9,9 per cent de la població espanyola ha passat la COVID-19 i ha desenvolupat anticossos, el que suposa un total de 4,7 milions de persones, segons la quarta ronda de l'Estudi Nacional de Seroprevalença ENE-COVID', presentada aquest dimarts en roda de premsa i elaborada pel Ministeri de Sanitat, al costat de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i amb la col·laboració de les comunitats autònomes.

La tercera onada de l'estudi, realitzada fins al juliol, va concloure que el 5,2 per cent dels espanyols tenia anticossos IgG, és a dir, poc més de 2 milions de persones. Els resultats donats a conèixer avui, per tant, indiquen que entre juliol i novembre s'han infectat aproximadament el mateix nombre de persones a Espanya que a la primera onada.

El nombre de participants en aquesta quarta ronda ha estat de 51.409 persones, el 53 per cent dels que van ser contactats. Aquesta xifra és "una mica inferior" a la de les tres primeres rondes, però "segueix sent excel·lent i més que suficient per a la representativitat de l'estudi", ha defensat el secretari general de Salut Digital, Informació i Innovació de l'SNS del Ministeri de Sanitat, Alfredo González, que ha defensat que, en qualsevol cas, són "molt superiors" als d'estudis similars al nostre entorn.

En aquesta quarta ronda, el treball de camp de l'estudi s'ha realitzat entre el 16 i 29 de novembre, amb la participació de més de 1.500 centres de salut i 4.000 professionals sanitaris. Els resultats publicats avui se cenyeixen als resultats dels tests ràpids d'anticossos, mentre que "en les pròximes setmanes" es presentaran "anàlisis més detallades" de les proves realitzades per PCR. Està prevista una cinquena i una sisena ronda de l'estudi per a gener i abril de 2021.