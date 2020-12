La justícia europea rebutja el recurs de Junqueras

El TGUE diu que la cambra no es pot oposar a la decisió del Suprem

El Tribunal General de la UE ha rebutjat admetre el recurs d'Oriol Junqueras contra la decisió del Parlament Europeu de declarar vacant el seu escó. El tribunal de primera instància a Luxemburg ha conclòs que l'Eurocambra no té cap competència per controlar la decisió de les autoritats espanyoles sobre l'anulació del mandat del líder d'ERC com a eurodiputat. A més, el TGUE diu que la cambra europea tampoc es podia oposar a la decisió del Tribunal Suprem que va suspendre el mandat de Junqueras per la condemna en el cas de l'1-O, malgrat que el Tribunal de Justícia de la UE li va reconèixer la immunitat ara fa un any. Per tant, el TGUE considera que la decisió de l'Eurocambra no pot ser objecte d'un recurs d'anul·lació.

EL TGUE recorda que la verificació del compliment de les sentències de Luxemburg correspon als tribunals dels estats membre i, en última instància, al mateix TJUE.

La decisió d'aquest dimarts del TGUE encara es pot recórrer davant del TJUE en última instància.



Els fets

El Suprem va decidir ara fa gairebé un any que la immunitat reconeguda pel TJUE "no impedia ni el judici ni el dictat de la sentència que havia de posar fi al procés penal" pel cas de l'1-O i que, per tant, la condemna de Junqueras comportava la suspensió del mandat com a eurodiputat.

El president del Parlament Europeu, David Sassoli, va declarar vacant l'escó al gener. Llavors, la defensa del líder d'ERC va demandar l'Eurocambra davant del Tribunal General de UE per aquest fet i, en paral·lel, va reclamar mesures cautelars. També va recórrer a Espanya la decisió del Suprem.



Arguments del TGUE

"El Parlament Europeu no té cap competència per controlar la decisió de les autoritats d'un estat membre (...) d'anul·lar el mandat d'un eurodiputat", defensa el TGUE aquest dimarts. És un dels arguments principals per rebutjar la demanda de Junqueras. És a dir, que la cambra no podia "qüestionar la conformitat amb el dret europeu" de la decisió del Suprem.

A més, el TGUE assegura que el pas que va fer Sassoli declarant vacant l'escó de Junqueras era només un acte "purament informatiu" que recollia la resolució de les autoritats espanyoles i, com a tal, considera que "no pot ser objecte de recurs".



Luxemburg no examina al Suprem

Amb aquesta decisió, el tribunal europeu de primera instància només examinava si l'Eurocambra podia o no qüestionar la suspensió del mandat per part del Suprem. Per tant, no entra a valorar si Junqueras havia d'ocupar o no l'escó després que el TJUE reconegués la seva immunitat.

De fet, en l'auto del TGUE d'aquest dimarts els magistrats europeus recorden que "la verificació del respecte per part de les autoritats nacionals" del dret de la UE és competència "dels òrgans jurisdiccionals espanyols" i, en última instància, del Tribunal de Justícia de la UE "quan aquest tingui coneixement d'un recurs per incompliment" de les normes europees.

Luxemburg podria entrar en aquesta qüestió, per exemple, si rebés una pregunta prejudicial dels tribunals espanyols o si la Comissió Europea considerés que Espanya ha vulnerat el dret europeu en aquest cas i el portés al TJUE.

El líder d'ERC està pendent del recurs de súplica davant del Tribunal Suprem per treure-li el mandat com a eurodiputat.