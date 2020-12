L'Agència Europea del Medicament podria avançar l'aprovació de la vacuna de Pfizer

L'Agència Europea del Medicament podria avançar la seva opinió sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech, però no concreta quin dia emetria el seu dictamen final. "És una avaluació en curs, els terminis podrien canviar", admeten fonts de l'EMA a l'ACN. Si bé el diari Bild ha publicat que el regulador de la UE acabarà la revisió el 23 de desembre, des de l'agència amb seu a Amsterdam no confirmen aquesta data. Tot i això, remarquen que la data que havien donat fins ara, el 29 de desembre, és el termini "màxim" per pronunciar-se. Així, no descarten que es pugui avançar.

Si l'EMA dona finalment el seu vistiplau, la Comissió Europea trigaria uns tres dies a autoritzar la comercialització condicional de la vacuna de Pfizer-BioNTech.

