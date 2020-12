L’ex-número dos de la Policia relaciona Cosidó i Cospedal amb l’operació Kitchen

L´exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino va incloure ahir el seu superior al Ministeri d´Interior, el llavors director general de la Policia Ignacio Cosidó, entre els coneixedors de l´espionatge a l´extresorer del PP Luis Bárcenas conegut com a operació Kitchen, encara que ell la considerava una operació legal, en declarar davant el jutge Manuel García-Castellón que parlava amb tots els comissaris generals i que el mantenia informat de tot. A més, gairebé al final de la seva declaració, va assenyalar que creia que els que contralaven el principal imputat en la causa, l´excomissari José Manuel Villarejo, eren l´ex-secretària general del PP María Dolores de Cospedal, i el seu marit, l´empresari Ignacio López del Hierro, segons fonts presents en la declaració.

Cap dels tres apareix com a imputat en el procediment, tot i que la Fiscalia Anticorrupció ja va sol·licitar la imputació del matrimoni quan va instar la de l´exministre d´Interior Jorge Fernández Díaz. Ahir van ser els fiscals qui van preguntar directament a Pino pel coneixement que Cosidó podia tenir. El jutge va rebutjar imputar-los, però pot ser que la seva decisió canviï després d´escoltar Pino. Sí va imputar Fernández Díaz perquè l´exsecretari d´Estat Francisco Martínez va aportar unes actes notarials de captures de missatges sobre l´operació que assegura li va reenviar el polític català.

Segons va explicar l´advocat d´aquest, Jesús Mandri, cap dels dos notaris que van participar en aquesta acta van comprovar qui era el remitent ni poden descartar la manipulació dels missatges. Un d´ells va anar acompanyat d´un advocat pel procediment per revelació de secrets que se li ha obert a Maó per l´encreuament de missatges que va tenir amb Martínez. L´excomissari Enrique García Castaño, també citat com a imputat, va defensar que ell mai va tenir el mòbil del ministre, però que aquests missatges no procedien d´un policia, sinó que havien de ser d´algú informat i de rang superior o almenys igual al del receptor, que, en aquest cas, era el secretari d´Estat.

Fonts jurídiques van assenyalar que Pino va explicar que després d´una primera informació sobre les empreses de Villarejo va demanar a l´inspector Manuel Morocho que ho comprovés, i després li va traslladar l´assumpte al cap de la policia judicial, però cap d´ells va trobar res que fos destacable. García Castaño, respecte aquesta qüestió, va assenyalar que Villarejo havia treballat amb el seu entramat empresarial per a 10 ministres.