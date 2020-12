Nova causa judicial contra Valtònyc per un delicte d'odi contra la Guàrdia Civil

La justícia espanyola ha obert una nova causa judicial contra el raper mallorquí, Josep Miquel Arenas, alies Valtònyc, per un delicte d'odi contra la Guàrdia Civil. Segons ha confirmat el mateix cantant a l'ACN, dilluns va rebre una notificació sobre l'obertura d'un judici contra ell a un tribunal de Sevilla. La fiscalia de Sevilla i l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC) l'acusen d'incitar a atemptar contra el cos policial espanyol durant un concert a Marinaleda el març del 2018. El cantant, que encara batalla contra una euroordre a Bèlgica per la condemna a tres anys i mig de presó del 2017, es podria enfrontar a una pena de presó d'entre 1 i 4 anys de presó.

La Fiscalia de Sevilla i l'AUGC encara han d'emetre un informe de qualificació dels fets que inclogui la pena que reclamen per a Valtònyc, segons un comunicat d'AUGC.

"Mateu a un puto guàrdia civil aquesta nit, aneu a un altre poble on hi hagi guàrdies civils i mateu-ne un, poseu una puta bomba al fiscal d'una vegada", hauria dit el cantant, segons l'AUGC, que considera que aquestes paraules no poden estar protegides per la llibertat d'expressió perquè "no són lletres d'una cançó".

Per contra, Valtònyc defensa el seu dret a la llibertat d'expressió i considera que la Guàrdia Civil no pot ser objecte d'un delicte d'odi.

Euroordre a Bèlgica

Valtònyc està pendent d'una euroordre a Bèlgica des del juliol del 2018. L'Audiència Nacional el reclama per complir la condemna a tres anys i mig de presó per un delicte d'enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces per les lletres de les seves cançons. La justícia belga encara està examinant la petició i ara està pendent que el Tribunal Constitucional del país digui si la llei belga d'injúries a la corona és vàlida per extradir el jove mallorquí.