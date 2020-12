El Suprem ordena repetir el judici a Otegi per reconstituir Batasuna

Els 16 magistrats que formen part de la sala penal del Tribunal Suprem van acordar ahir per unanimitat que l´Audiència Nacional celebri un nou judici contra el coordinador general d´EH Bildu, Arnaldo Otegi, i els altres condemnats per intentar reconstruir Batasuna a través del grup Bateragune, sentència que el mateix alt tribunal va anul·lar al juliol en compliment de la resolució del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que va declarar vulnerat el seu dret a un jutge imparcial.

La decisió es basa en l´article 4.2 del protocol 7 del Conveni Europeu de Drets Humans, que preveu el doble enjudiciament davant «fets nous o noves revelacions o un vici essencial en el procés anterior que poguessin afectar la sentència dictada», que quadra amb una falta d´imparcialitat del tribunal. Fonts del Suprem van assenyalar que la defensa d´Otegi havia demanat anul·lar la sentència de l´alt tribunal, que va rebaixar a sis anys i mig la condemna de 10 que li havia imposat l´Audiència Nacional.

Aquesta anul·lació obliga a repetir el judici per impedir que aquests fets quedin, a la pràctica, sense jutjar. No obstant això, serà difícil que se´ls imposi una pena superior a la que va fixar el Suprem en el seu dia, de manera que, en cas de condemna, ja l´haurien complert. Si són absolts, podran sol·licitar ser indemnitzats per la seva estada a la presó.

Espanya no tenia fixada una forma d´executar les sentències del TEDH fins que el 2015 va incloure la possibilitat del recurs de revisió davant la sala segona. El mateix Suprem, sense necessitat que intervingués el TEDH, ja va acordar la repetició d´un altre judici contra Otegi per enaltiment de terrorisme per l´homenatge a l´etarra José María Sagarduy. Va ser en aquest on es va produir l´episodi pel qual es va acabar anul·lant la sentència de Bateragune: la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, li va preguntar si condemnava el terrorisme i Otegi es va negar a respondre. Llavors, la jutgessa va replicar: «Ja sabia que no em contestaria».