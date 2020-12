El Govern farà obligatori el pas previ de la mediació per acudir als tribunals

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va presentar ahir l´avantprojecte d´eficiència processal, amb el qual busca una millora del servei públic de la Justícia, i donar una resposta àgil a l´augment de la litigiositat que ha provocat la pandèmia. Per això, entre altres mesures, es farà obligatori haver acudit a instruments de mediació abans de poder acudir als tribunals.

Campo va emmarcar l´avantprojecte en altres iniciatives, com els reforços preparats als jutjats del Social i Mercantil o la creació de 33 noves places judicials, i en un pla més ambiciós de modernització de l´administració de Justícia, dins el pla de Justícia 2030.

Un dels problemes a combatre és que l´any 2019 «van entrar 6 milions d´assumptes i només es va poder donar resposta a la meitat». Per això, per reduir la litigiositat i provocar una major cohesió social, perquè les diferències entre ciutadans no sempre han d´acabar en tribunals que sempre deixen una part insatisfeta, es convertirà en «requisit de procedibilitat» haver anat a un «tercer neutral, a l´arbitratge, la mediació o qualsevol altre mitjà similar», per poder acudir als tribunals.

També comptarà amb incentius fiscals, perquè si s´aconseguís que «un de cada quatre assumptes no vagi al jutjat, podríem descarregar el sistema judicial de més de mig milió d´assumptes». El projecte legislatiu també preveu sentències orals.