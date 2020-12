L'OMS alerta que Europa està en «alt risc» d'una tercera onada de la Covid

La regió europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha avisat aquest dimecres que Europa està en "alt risc" de patir una nova onada de contagis de Covid-19 en les primeres setmanes i mesos del 2021, per la qual cosa ha aconsellat a la població que, de cara a les festes de Nadal, utilitzin mascaretes en les reunions familiars.

"A pesar d'alguns avanços fràgils, la transmissió de la Covid-19 a Europa segueix sent generalitzada i intensa. Existeix un alt risc d'un nou ressorgiment en les primeres setmanes i mesos de 2021, per la qual cosa haurem de treballar junts si volem tindre èxit a prevenir-ho", han assenyalat des de l'organisme.

Per això, l'OMS ha destacat la necessitat que tots els ciutadans compleixin amb la seva obligació per evitar un nou ressorgiment dels casos i que "no subestimin" la importància de les seves decisions perquè aquestes poden influir en l'evolució futura de la pandèmia.

No obstant això, i a pesar dels riscos, l'organisme de Nacions Unides ha recordat que existeixen algunes mesures senzilles de complir que la societat pot dur a terme perquè Nadal se celebri de la forma "més segura possible".

En concret, l'OMS ha aconsellat posposar o reduir les celebracions religioses i mercats ambulants nadalencs en els països que tenen una transmissió comunitària generalitzada, si bé ha destacat la importància que en aquells països amb menor taxa de contagi se celebrin a l'aire lliure, garantint el distanciament físic, la higiene de mans i l'ús de les mascaretes.

En les reunions a l'interior, fins i tot les més petites, l'OMS ha recordat que poden ser especialment "perilloses" perquè reuneixen grups de persones, joves i majors, de diferents llars que pot ser que no totes estiguin seguint les mateixes mesures de prevenció d'infeccions.

"Les reunions han de realitzar-se a l'aire lliure, si és possible, i els participants han d'usar mascaretes i mantenir distància física. Si es duu a terme en interiors, és fonamental limitar la grandària del grup i garantir una bona ventilació per reduir el risc d'exposició. Pot resultar incòmode usar mascaretes i practicar el distanciament físic quan s'està amb amics i familiars, però fer-ho contribueix significativament a garantir que tots romanguin segurs i saludables", ha recalcat l'OMS.

Respecte als viatges, l'organisme ha recomanat evitar qualsevol mitjà de transport que pugui estar "abarrotat", així com seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries, assenyalant a aquestes que han de limitar, posposar o cancel·lar les reunions massives en l'actual context europeu de transmissió.