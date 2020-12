Otegi acusa el Tribunal Suprem de «desestabilitzar l’escenari polític»

El coordinador d´EH Bildu, Arnaldo Otegi, va assegurar ahir que la decisió del Tribunal Suprem de repetir el judici contra ell i altres dirigents abertzales pel cas Bateragune pretén «criminalitzar-los» per «desestabilitzar l´escenari polític», en què la coalició abertzale és cada vegada més «decisiva». Otegi va comparèixer a la seu d´EH Bildu de Sant Sebastià acompanyat per la resta de condemnats en el cas Bateragune, el suposat intent de reconstruir Batasuna sota les ordres d´ETA: Rafa Díez Usabiaga, Arkaitz Rodríguez, Sonia Jacinto i Miren Zabaleta, i per dirigents de la coalició per presentar una «lectura política» de la resolució feta pública pel Suprem, de la qual disposa, va dir, d´«una nota de premsa».

No va voler entrar en les qüestions jurídiques de la resolució, tot i que va assegurar que «la partida no està acabada». «Hi havia una partida d´escacs que va acabar amb la nul·litat. Ara el Tribunal Suprem ha mogut peça, però no serà l´únic que mogui peces i veurem com acaba la partida», va advertir. Otegi va assegurar que l´objectiu prioritari de la decisió consisteix a «criminalitzar el lideratge de l´esquerra independentista basca», perquè «per a la seva desgràcia, aquest sector creix».