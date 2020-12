Un poble de Màlaga canvia els llums de Nadal per pernils

Ni en els seus millors somnis, Katrin Ortega, la jove alcaldessa de Parauta, un municipi perdut de la Regió muntanyenca de Ronda, havia imaginat la repercussió que tindria la seva idea de canviar els diners de la il·luminació nadalenca per pernils de pota negra, per donar-li una alegria als seus veïns enmig de la pandèmia que estem vivint.

"A mi em feia molta ràbia quan anava a altres municipis fins i tot de la província de Màlaga i em preguntaven on era el meu poble quan deia que era de Parauta", explica la bromista alcaldessa d'aquest poblet de tot just 250 habitants.

Però això era fins que va tenir la idea de canviar els llums nadalencs per pernils de pota negra. La resposta dels mitjans de comunicació de tot Espanya ha estat tal que avui pràcticament tots els espanyols sabrien situar Parauta al mapa.

"Al principi únicament vaig decidir que aquest any no posariem els llums de Nadal perquè hi ha centenars de persones que estan morint, com a conseqüència de la pandèmia. Però després vaig pensar que hauríem de fer alguna cosa per alegrar els veïns aquests dies. Vam decidir que havia de ser alguna cosa que igualés a tots els veïns de la vila, als qui s'ho poden permetre tot l'any i als que mai podrien, que al meu poble són molts. I se'ns va ocórrer això del pernil de pota negra ".

Els seus companys de govern la van mirar sorpresos però el que en principi semblava una idea esbojarrada es va transformar en un lot de pernil de pota negra, xoriço ibèric, llonganissa ibèrica, formatge i vi de Ronda per a tothom.

Dit i fet. L'Ajuntament de Parauta ha adquirit els lots a una empresa de la Serranía per ajudar els empresaris de la comarca i ha repartit un lot per cada família censada al municipi. "Ara es volen censar més", somriu.

El repartiment es va iniciar aquest dilluns entre els veïns que obren les portes encantats davant semblant obsequi. L'allau de diaris, ràdios i televisions de tot Espanya ha estat tal que l'alcaldessa ha decidit fer el repartiment en diversos dies perquè tots els mitjans puguin gravar el moment del lliurament de tan suculent regal als seus veïns.

"És al·lucinant. No sabia la repercussió que tindria aquesta idea però ja hi ha qui està demanant que em presenti a alcaldessa de Màlaga per la comparació amb els llums de carrer Larios. I a Twitter he llegit Paco 0-Parauta 1", comenta riallera la regidora.

Els veïns estan encantats amb la seva alcaldessa encara que l'oposició ja ha sortit dient que aquests diners els podia invertir per millorar la xarxa d'abastament d'aigua del municipi.

La iniciativa ha suposat una despesa d'uns 8.000 euros en un municipi que té un pressupost que no arriba al milió d'euros (900.000 euros) i depèn pràcticament de la Diputació de Màlaga per a gairebé tot.

El paisatge d'aquest poble serrà està pintat de castanyers i la majoria dels joves treballa en el sector de la construcció al llarg de la Costa del Sol. Tot i ser dels més petits de la província, és el que té més nens dels 25 pobles de la comarca. El seu futur es diu Parc Nacional de la Sierra de las Nueves del què és la seva porta d'entrada natural.

"Parauta és ideal per viure perquè estem a mitja hora de Marbella i aquí el lloguer és molt més barat", explica la regidora. Ara tot Espanya ja sap on és.