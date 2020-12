El PP paga la multa de 245.000 euros per lucrar-se amb la trama Gürtel

El PP va abonar els 245.492,80 euros als quals va ser condemnat com a partícip a títol lucratiu per la primera època d´activitats de la trama Gürtel (1999-2005) el passat 12 de novembre, un mes després que el Tribunal Suprem confirmés en línies generals la sentència de l´Audiència Nacional i amb ella la condemna del partit com a responsable a títol lucratiu de la xarxa corrupta. El tribunal va considerar provat que el PP es va lucrar de les activitats que van dur a terme les empreses de la trama.