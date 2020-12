Sánchez: «Si cal endurir el pla de Nadal, ho proposarem als governs autonòmics»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha apuntat aquest dimecres a la possibilitat d'endurir el pla de Nadal si l'evolució de la pandèmia ho recomana. "Si cal endurir el pla de Nadal, no dubtin que proposarem als governs autonòmics que es faci", ha sentenciat durant la seva compareixença al Congrés dels diputats per parlar del Consell Europeu. Segons el president espanyol, ens trobem davant un "augment preocupant del nombre de contagis", i "només depèn de nosaltres que no s'obri la porta de la tercera onada del coronavirus abans de Nadal". Segons ha apuntat, l'estat d'alarma "s'aixecarà quan calgui, si pot ser abans, però no es prorrogarà en va".

El president del govern espanyol ha afirmat que les dades demostren que "l'estat d'alarma funciona" perquè ha "està salvant vides i empreses" i ha donat a les administracions marge per abordar amb seguretat la pandèmia, fet que demostra que la Constitució "és un marc virtuós de drets".

Per aquest motiu ha demanat a les formacions que no van donar suport a l'estat d'alarma que "reconsiderin la seva posició" i contribueixin a impulsar les mesures que s'han adoptat fins ara.

Amb tot, ha celebrat el descens del nombre acumulat de casos. "Avui som un dels països amb taxes d'incidència més baixos, però ni som millors ara ni érem pitjors abans", ha afirmat. Per aquest motiu ha expressat la seva "solidaritat i respecte" als països que tenen taxes d'incidència més alts.

"Una etapa esperançadora"

Segons Sánchez, l'aprovació de les vacunes per part de l'Agència Europea del Medicament obre una "etapa esperançadora" que ja apunta a un "desenllaç favorable" de la pandèmia després de mesos "d'esforç". "Ningú en aquesta cambra pot dir que Espanya i Europa no es mereixen aquest horitzó d'esperança".

En aquest sentit ha recordat que el seu govern treballa "a ple rendiment" perquè les vacunes estiguin a disposició dels ciutadans "tan aviat com sigui possible" i ha celebrat que Roig Jofre fabriqui les vacunes de Janssen a la seva base de Madrid.

"Estem preparats" per la vacunació

Sánchez ha recordat que 2,5 milions de ciutadans espanyols rebran la vacuna a la primera fase, i "esperem que per al mes de maig o juny tinguem entre 15 i 20 milions de ciutadans vacunats". "Estem preparats", ha sentenciat. "Espanya està llesta per afrontar aquesta etapa de vacunació que serà segura i equitativa".

En aquest sentit ha demanat "unitat social i institucional", "disciplina social" i "moral de victòria" per encarar aquesta última fase de lluita contra la pandèmia, i ha recordat els esforços de coordinació del seu govern amb les CCAA al Consell Interterritorial de Salut.

