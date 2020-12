La Fiscalia investiga el xat dels militars retirats que parlaven d'afusellar milions de ciutadans

La Fiscalia Provincial de Madrid ha obert diligències per investigar el contingut del xat de militars retirats, un grup de WhatsApp anomenat '"De la XIX de l'Aire", on ho havia expressions com la necessitat "d'afusellar 26 milions de fills de puta". Segons el ministeri Fiscal, els alts comandaments retirats "fan manifestacions totalment contràries a l'ordre constitucional fent al·lusions velades a un pronunciament militar". En un comunicat, la Fiscalia General de l'Estat apunta que en la mesura que no consta la presència de persones aforades al grup, ha remès les actuacions a la Fiscalia Provincial de Madrid, que és qui "practicarà les diligències que consideri oportunes per esclarir els fets".