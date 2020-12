Multen l’alcaldia de París amb 90.000 € per donar feina a massa dones a l’alta direcció

«Absurda», així va qualificar l´alcaldessa de París, Anne Hidalgo, la multa imposada per les autoritats al consistori per «nomenar massa dones a llocs de direcció». El Ministeri de la Funció Pública de França, responsable de la sanció que puja a 90.000 euros, estima que París va infringir les normes sobre la paritat de gènere en la seva selecció de personal el 2018.

Amb certa sorna, la regidora socialistes va assegurar «estar encantada d´haver estat multada». En total, aquell any les dones van ocupar el 69% dels càrrecs superiors de l´Ajuntament, amb 11 dones i només cinc homes. «Una gestió de la ciutat que de cop i volta seria massa feminista», va ironitzar durant una reunió en el si de l´alcaldia.

«Aquesta multa és òbviament absurda, injusta, irresponsable i perillosa», va considerar Hidalgo, el mandat de la qual va ser renovat a les eleccions municipals del passat mes de juny. Per a l´alcaldessa de la capital francesa no hi ha cap dubte, les dones han de ser promogudes amb «vigor perquè el retard per tot França és encara molt gran». «Sí, per aconseguir un dia la paritat hem d´accelerar el ritme i assegurar-nos que es nomenin més dones que homes», va insistir.

«El que és molt bonic de la burocràcia és que no coneix absolutament cap discerniment i per tant s´atreveix a fer qualsevol cosa», va continuar Hidalgo amb la seva diatriba, assegurant que ella mateixa presentarà el xec, això sí, acompanyada de les seves assistents, les seves directores i totes les dones de la secretaria general.

Davant la polèmica, la ministra de la Funció Pública de França, Amélie de Montchalin, va reconèixer a través de Twitter l´existència d´aquesta multa, si bé va explicar que la norma responsable d´aquesta sanció va ser anul·lada el 2019. «Vull que la multa pagada per París per l´any 2018 financiï accions concretes per promoure les dones en el servei públic», va afegir. Per enterrar la destral de guerra, la responsable ministerial hauria convidat la regidora parisenca a discutir aquestes accions.

El decret en qüestió data del 30 d´abril de 2012, que aplica una llei del 13 de juliol de 1983. Segons aquesta norma, les grans metròpolis que incompleixin l´obligació d´incloure «almenys el 40% de cada sexe en els nomenaments» poden ser sancionades amb una multa que arriba fins als 90.000 euros.