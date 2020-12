Penes de quatre anys a cadena perpètua per l’atac contra «Charlie Hebdo»

«Èpic, tràgic, accidentat, de vegades novel·lesc», amb aquests adjectius va descriure Richard Malka, advocat de Charlie Hebdo, el judici contra els 14 acusats de complicitat amb els autors materials dels atemptats contra la revista satírica i un supermercat jueu al gener de 2015, accions que van causar 17 morts. Després de tres mesos i mig d´audiències, suspeses en diverses ocasions a causa de la pandèmia de coronavirus, marcades per l´emoció dels relats d´aquells que van sobreviure i esquitxades per tres nous atacs terroristes, el Tribunal Especial Penal de París va revelar ahir el seu veredicte.

Tots els acusats van reivindicar la seva innocència dilluns, abans que el tribunal entrés en recés per deliberar sobre un judici que passarà a la història, tant per les seves dimensions -171 toms de procediment, 144 testimonis, 94 advocats, 200 persones com a acusació civil, 90 mitjans de comunicació acreditats- com per la transcendència en la societat francesa dels fets que jutja. El tribunal ha condemnat tots ells amb penes que van dels 4 anys de presó a la cadena perpètua.

Després de 48 hores de deliberació, els cinc magistrats van declarar culpables d´associació delictiva sis dels onze acusats presents -tres dels imputats van ser jutjats en rebel·lia-, descartant la qualificació «terrorista» reclamada per l´acusació.

El principal acusat Ali Riza Polat, considerat el braç dret de Amedy Coulibaly, autor material de l´assassinat d´una policia a la comuna de Montrouge i de quatre persones durant la presa d´ostatges en un supermercat kosher, va ser declarat culpable de «complicitat» en els crims perpetrats pel seu acòlit i també pels germans Saïd i Chérif Kouachi, responsables de la massacre de la redacció de Charlie Hebdo. La seva condemna és de 30 anys de presó.

Jutjada en rebel·lia, la parella de Coulibaly, Hayat Boumeddiene, en parador desconegut des de la seva fugida a Síria, ha estat condemnada a 30 anys de presó per terrorisme i finançament del terrorisme.

Pel que fa als germans Mohamed i Mehdi Belhoucine, que també van viatjar a la zona iraquiana-siriana i van ser igualment jutjats en rebel·lia, el tribunal va condemnar el primer a cadena perpètua i va optar per l´extinció de l´acció penal pel que fa al segon, ja que va ser jutjat i condemnat per associació criminal terrorista al gener de 2020. Acusat de conspiració terrorista, Nezar Mickael Pastor Alwatik ha estat condemnat a 18 anys de presó.