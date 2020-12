La presidenta de la Comissió Europea veu possible un acord amb el Regne Unit

«Tal com estan les coses, encara no puc dir si hi haurà un acord o no, però puc dir-los que ara hi ha un camí cap a un acord. El camí pot ser molt estret però hi és i és la nostra responsabilitat continuar intentant-ho», va assegurar ahir la presidenta de la Comissió Europea, Úrsula von der Leyen, davant del ple del Parlament Europeu sobre la necessitat de seguir buscant un acord sobre la nova relació amb el Regne Unit.

Brussel·les i Londres van decidir diumenge passat deixar de banda terminis i ultimàtums i seguir negociant mentre sigui possible. Des de llavors, els equips negociadors encapçalats per Michel Barnier i David Frost han seguit dialogant «dia i nit» i «malgrat tot» per desencallar una negociació que té una data marcada en vermell: el 31 de desembre, en què expira el període transitori. Transcorregut aquest termini, i si no hi ha acord, la relació passarà a regir-se per les regles de l´Organització Mundial de Comerç, quelcom que suposarà l´aplicació d´aranzels.

De moment, «la bona notícia és que és que hem trobat una forma de progressar en la majoria dels problemes», inclosa la governança, que Von der Leyen dóna pràcticament per resolta, encara que no va donar detalls. «Però ara hem arribat a una situació en què estem tan a prop com alhora tan allunyats l´un de l´altre», va relatar la presidenta de l´Executiu comunitari, apuntant a la persistència de dos grans obstacles. El primer es refereix a la necessitat de garantir una competència lleial un cop el Regne Unit abandoni el mercat interior i la unió duanera a partir de l´1 de gener i trenqui definitivament tots els llaços amb el club.

Quant als estàndards, els equips de Barnier i Frost han aconseguit fer «un gran pas endavant» amb un acord per establir un «un mecanisme fort de no regressió».