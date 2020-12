Reconeixen per primer cop al Regne Unit com a causa de mort la contaminació

Ella Adoo- Kissi- Debrah tenia 9 anys quan va morir el 15 de febrer de l´any 2013 d´un atac agut d´asma. Va ser l´últim d´una llarga sèrie d´atacs que havien obligat a hospitalitzar-la urgentment en una trentena d´ocasions. Ara, Ella s´ha convertit en la primera persona al Regne Unit en el certificat de defunció de la qual constarà la contaminació atmosfèrica com a causa de la seva mort. La primera vegada que el pèssim estat de l´aire a la capital britànica es vincula directament amb una mort.

Una investigació oficial, a càrrec del forense judicial, Philip Barlow, va arribar a la conclusió que «ella va morir a causa de l´asma, al qual va contribuir una exposició excessiva a l´aire contaminat». La nena vivia a Lewisham, un barri al sud-est de Londres, en un habitatge situat a menys de 30 metres de la Circular Sud, una gran artèria de circumval·lació amb un enorme trànsit. «En el curs de la seva malaltia, entre el 2010 i el 2013, va estar exposada a nivells de diòxid de nitrogen i partícules flotants que superaven els nivells recomanats per l´Organització Mundial de la Salut», assenyala Barlow. La mare de la nena, Rosamund Adoo-Kissi-Debrah, no va ser informada dels riscos per a la salut de viure a la zona.