Simón no descarta que l'augment actual de la pandèmia sigui "l'inici d'una tercera onada"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, no ha descartat aquest dijous que l'augment actual de la pandèmia de la covid-19 sigui "l'inici d'una tercera onada". La xifra de contagis se situa en 207 casos per cada 100.000 habitants. A parer del metge això implica prendre mesures i dona per fet que les Autonomies enduriran les restriccions en els propers dies pensant en les festes nadalenques. De fet, Simón ha atribuït el canvi de tendència al relaxament de mesures de les Comunitats Autònomes a l'entorn del pont de la Puríssima. Amb tot també ha recordat que en aquests moments Espanya està entre els dos o tres països d'Europa amb una incidència menor de la pandèmia.

Simón ha admès que la situació de la pandèmia "ha canviat" a Espanya i que després d'unes setmanes amb la tendència a la baixa ara la corba ha girat "i la previsió és que segueixi pujant" almenys "fins a meitats o finals de gener". Ho ha atribuït, entre d'altres factors, al pont de la Puríssima i al relaxament de mesures a les Comunitats Autònomes.

En tot cas, també ha indicat que, a parer seu, el creixement que hi pugui haver pot ser "relativament lent", pel fet que ara s'ha ampliat molt la capacitat de detecció precoç i es tenen molt més clares les mesures d'aïllament que no pas en la primera onada. Tot i això, "necessitem vacunar molta gent perquè la tercera onada sigui petita", ha dit, per la qual cosa ha instat a vigilar de manera estricta totes les mesures de restricció, tant les institucionals com les personals, per controlar els contagis.

A preguntes sobre si caldria cancel·lar les festes de Nadal, Simón no se n'ha mostrat partidari, tot recordant que la situació d'Espanya "és molt diferent" de la dels països europeus que han pres les mesures més dures, com ara Alemanya. "Som dels dos o tres amb menor incidència", ha subratllat, tot recordant que a Espanya la segona onada va arribar abans i s'ha controlat abans. En tot cas, sí ha considerat que més que cancel·lar el Nadal, pot ser que "es cancel·li un tipus de celebració del Nadal", i ha reiterat que els consellers de Salut de les diferents Comunitats Autònomes ja apostaven per restriccions més dures al Consell Interterritorial que es va celebrar ahir.

"El problema no és que hi hagi sis o set persones en un sopar. La qüestió és reduir la possibilitat que persones de diferents grups es barregin i ho facin en ambients en què es relaxen les mesures. I això passa en reunions amb familiars o amb amics", ha opinat Simón.

Simón no s'ha volgut pronunciar, d'altra banda, sobre les notícies que apunten que les primeres vacunes de la covid-19 poden ser contraindicades per a alguns grups poblacionals, com ara la gent que té problemes de coagulació de la sang. El portaveu sanitari del govern estatal ha convidat a esperar a veure la fitxa tècnica que ha d'elaborar l'Agència Europea del Medicament.