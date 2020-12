Llum verda a la llei de l'eutanàsia al Congrés amb l'oposició de PP i Vox

Els noms de Ramón Sampedro, Ángel Hernández o Luis Montes i les paraules de llibertat i ampliació de drets van ressonar ahir amb força al ple del Congrés, on es va aprovar la proposició de llei presentada pel PSOE per despenalitzar i regular l'eutanàsia. La norma passarà ara al Senat, amb la previsió que al voltant de març s'aprovi definitivament. Quan això passi i entri en vigor, Espanya es convertirà en un dels pocs països del món en el qual un equip mèdic podrà ajudar a morir una persona greument malalta sense por de represàlies, ja que serà una prestació més del Sistema Nacional de Salut.

Com estava previst, la llei va tirar endavant amb el suport de tots els grups excepte PP i Vox. Ciutadans, que en altres lleis s'uneix a la dreta, en aquest cas es posiciona a «favor de la llibertat» i d'una llei que «no imposa creences, sinó que respecta les de l'altre», segons va defensar la seva líder, Inés Arrimadas, qui es va mostrar «emocionada de participar en el debat» al voltant d'una regulació sanitària que «uneix una majoria d'espanyols».

També la portaveu socialista, María Luisa Carcedo, va destacar que, segons les estadístiques, el 84% dels espanyols donen suport que es reguli l'ajuda a morir, mentre que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va considerar que l'Estat «no pot romandre impassible davant el patiment de moltes persones», fet pel qual va avançar que quan la norma sigui aprovada definitivament, el Ministeri treballarà perquè l'eutanàsia sigui un «dret efectiu».

Va ser un debat vibrant i apassionat, amb aplaudiments i esbroncades, en què molts diputats van destacar que la llei arriba molt tard per a milers de malalts i les seves famílies, que no han vist satisfet el seu desig de morir. «Avui és un dia per estar profundament orgullós de ser espanyol perquè és sinònim d'avanç social i llibertat», va manifestar Íñigo Errejón (Més País). «Això no és una no llei de mort, és una llei de vida, que et permet viure amb la confiança que moriràs com tu vols», va destacar Pilar Vallugera, d'ERC.

Per contra, el popular José Ignacio Echániz va acusar el Govern d'aprovar la legislació amb «nocturnitat i traïdoria», mentre Vox va acusar «els hereus del terrorisme, l'esquerra radical i els enemics d'Espanya» d'aprovar una llei «despietada i il·legítima» que dona via al fet que l'«Estat mati».

El text aprovat estableix com a condició imprescindible per accedir a la substància que «causa la mort» que la persona que pateixi una malaltia greu i incurable i un «patiment crònic i impossibilitant» manifesti en dues ocasions el seu desig de morir, amb una diferència de 15 dies, petició que serà examinada per 2 metges. En el cas de persones completament incapacitades, serà imprescindible que hagin manifestat la seva voluntat en un testament vital.